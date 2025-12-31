Роналду поздравил маму с днем рождения: «Спасибо за то, что ты всегда рядом. Я тебя очень люблю»

Криштиану Роналду поздравил маму с днем рождения.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою маму Долореш Авейру с 71-летием.

«Поздравляю тебя, мама! Спасибо тебе за то, что ты есть, и за то, что ты всегда рядом. Я тебя очень люблю ❤️», – написал 40-летний футболист.

Фото: x.com/Cristiano