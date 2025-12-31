Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»

Дмитрий Аленичев: любимое блюдо на новогоднем столе – холодец от мамы.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев назвал блюдо, которое предпочитает съесть во время празднования Нового года.

«Сам не готовлю, но любимое блюдо на новогоднем столе – холодец от мамы», – рассказал Аленичев.