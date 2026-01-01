  • Спортс
  🌲Очки Овечкина и Панарина, Мареске грозит увольнение, результаты Коростелева и Непряевой, новый форвард ЦСКА и другие новости
3

🌲Очки Овечкина и Панарина, Мареске грозит увольнение, результаты Коростелева и Непряевой, новый форвард ЦСКА и другие новости

1. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярки НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). У Панарина два ассиста, а Ничушкин сделал хет-трик в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

2. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оказался под давлением на фоне всего двух побед в девяти последних матчах. Итальянца уволят, если результаты не станут лучше в январе. Впрочем, и Энцо не уверен в своем будущем в клубе, он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом» (2:2), тренеру не было плохо, как об этом писали ранее.

3. Российский лыжник Савелий Коростелев упал и занял 64-е место в масс-старте забегами на третьем этапе «Тур де Ски», а победителем стал американец Гас Шумахер. У женщин Дарья Непряева заняла 8-е место, а выиграла американка Джесси Диггинс. В общем зачете лидируют Клэбо и Диггинс, Коростелев – 15-й, Непряева – 20-я.

4. Егор Дёмин поднялся на девятую строчку рейтинга новичков НБА, а Си Джей Макколлум забросил победный мяч на последних секундах матча «Вашингтон» – «Милуоки» (114:113).

5. На Кубке Африки состоялся 3-й тур группового раунда и определились все участники плей-офф. Нигерия и Алжир – единственные сборные, набравшие максимальное количество очков в группе.

6. ЦСКА подписал 18-летнего нападающего Максима Воронова из «Урала».

7. Канада обыграла Финляндию, а США уступили Швеции на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею-2026. 

8. Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем – это квалификационные старты к Олимпиаде-2026. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку российской лыжницы Шороховой на получение нейтрального статуса.

9. Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил растяжение связок колена, пропустит не менее 3 недель и не сыграет в Суперкубке Испании. Правда, есть версия, что француз может вернуться к финалу.

10. «Давос» победил сборную NCAA, главной студенческой лиги США, (6:3) в финале 97-го розыгрыша хоккейного Кубка Шпенглера.

11. Управляющий партнер компании «Технониколь», бизнесмен Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России (СБР): «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет».

Цитаты дня:

Дмитрий Шнякин: «Простите нас, зрители. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда»

Бояринцев о татуировках: «Зачем портить свое тело? Молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Не помню, чтобы наколки были у советского поколения футболистов»

Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»

Михаил Дегтярев: «2025-й стал важным этапом для российского спорта. Наша главная цель на ближайший год – восстановить полноценный статус ОКР»

Федор Кудряшов: «У нас все еще работают люди, тренирующие по конспектам Лобановского. И их назначают, не давая шанс молодым тренерам»

Глава ФИДЕ: «Карлсен такой же великий, как Месси, или можно сравнить с Овечкиным в хоккее. Самым великим разрешается чуть больше»

Светлана Журова: «У меня есть традиция – три года не разряжаю елку. В этом году уже будет четвертый, как она стоит у меня красивая»

Лука Модрич: «Я не понимал югославских войн и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без причины»

Ирина Роднина: «Мне было бы странно не относиться с пониманием к росту цен»

утренний дайджест
