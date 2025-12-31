  • Спортс
  Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился воспоминаниями о выездном матче 2006 года с «Интером» в Лиге чемпионов.

– Вспоминаю ситуацию после другого матча с «Интером», гостевого. Тогда вы уступили в упорной борьбе.

– Да-а-а. 1:2 проиграли, а я не забил на последней минуте: вратарь удар в упор отбил.

– Мне тогда показалось, что в аэропорту игроки были в смешанных чувствах: с одной стороны, обидно, что уступили в равной битве, с другой, отрадно, что приобрели немало брендовой одежды в Милане. Многие ребята несли в руках пакеты и вешалки с дюжиной рубашек и курток, а вот ты тогда ничего не купил. Почему?

Я вообще к этому всегда спокойно относился. Никогда не зацикливался на том, что на одежде обязательно должны быть какие-то пуговицы со знаменитыми на весь мир буковками, никогда не гнался за брендами. Самая удобная для меня одежда – спортивная. Да, кто-то из ребят тогда в торговый центр зашел, но я в Милане по магазинам не ходил. Для меня тогда сама игра с «Интером» на знаменитом стадионе была суперсобытием. А походы по магазинам одежды мне особо интересны не были.

Да, хорошие вещи – классический костюм, качественные обувь и джинсы – должны быть в гардеробе взрослого мужчины. Но это не означает, что нужно перед игрой стремглав нестись в магазины и набирать там полные пакеты, – сказал Бояринцев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
