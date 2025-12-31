Лука Модрич: «Не будь я футболистом, хотел бы стать официантом – мне это нравилось, когда учился в школе гостиничного бизнеса. Никогда не считал себя выше других»

Лука Модрич: не будь я футболистом, хотел бы стать официантом.

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о своем опыте работы официантом.

«Мне нравится нормальность. Нормальная семья, нормальная жизнь, мелочи. Я не чувствую себя особенным. За всю жизнь я ни разу не думал, что я выше кого-то другого. Если бы я не был футболистом, я бы хотел стать официантом.

Я был в этом хорош, мне это нравилось. Я учился в школе гостиничного бизнеса. На первом году обучения мы практиковались в ресторане Marina в Задаре, где проводились свадебные обеды. Я подавал напитки, а на хорватских свадьбах много пьют. Единственное, что мне не нравилось, – это мыть посуду», – сказал Модрич.