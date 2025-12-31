Гильермо Абаскаль: «Всегда желаю «Спартаку» всего наилучшего. России – продолжать расти, воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пожелал российскому футболу продолжать развиваться в новом году.
– Что бы вы пожелали «Спартаку» и российскому футболу в следующем году?
– «Спартаку» я всегда желаю всего наилучшего – его людям, болельщикам и сотрудникам!
России хочу пожелать продолжать расти и работать над тем, чтобы воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему. Не переставать работать с базой, развиваться во всех направлениях и поддерживать друг друга, чтобы всегда показывать лучшую версию себя! – сказал Абаскаль.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
