Пономарев об Акинфееве: «Возраст дает о себе знать – реакции не хватает, где-то недорабатывает. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике»

Пономарев об Акинфееве: лучше уйти на пике, возраст уже дает о себе знать.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался на тему возможного завершения карьеры вратаря армейцев Игоря Акинфеева .



«Возраст дает о себе знать, тяжеловато ему. Реакции не хватает, где-то недорабатывает. Он сам должен решить, продолжать или заканчивать.

Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике», – заявил Пономарев.

39-летний Акинфеев провел за ЦСКА 813 матчей. Голкипер выступает за московскую команду с 2003 года.