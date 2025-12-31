Пономарев об Акинфееве: «Возраст дает о себе знать – реакции не хватает, где-то недорабатывает. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался на тему возможного завершения карьеры вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
«Возраст дает о себе знать, тяжеловато ему. Реакции не хватает, где-то недорабатывает. Он сам должен решить, продолжать или заканчивать.
Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике», – заявил Пономарев.
39-летний Акинфеев провел за ЦСКА 813 матчей. Голкипер выступает за московскую команду с 2003 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
