Александр Медведев: «Желаю российскому футболу возвращения на международную арену. Красивых голов, больше болельщиков, роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин»
Александр Медведев загадал новогоднее желание для российского футбола.
Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев пожелал российскому футболу вернуться на международную арену в новом году.
– Александр Иванович, что вы могли бы пожелать российскому футболу в 2026 году?
– Возвращения на международную арену. Интенсивности, скорости движения и разнообразия футбольной мысли и тактики. Красивых комбинаций и голов, вратарских спасений. Бескомпромиссной борьбы, страсти и самоотверженности.
Больше болельщиков на трибунах, у экранов телевизоров и гаджетов. Роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин! – сказал Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ВсеПроСпорт»
