Александр Медведев: «Желаю российскому футболу возвращения на международную арену. Красивых голов, больше болельщиков, роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин»

Александр Медведев загадал новогоднее желание для российского футбола.

Советник председателя правления «Зенита » Александр Медведев пожелал российскому футболу вернуться на международную арену в новом году.

– Александр Иванович, что вы могли бы пожелать российскому футболу в 2026 году?

– Возвращения на международную арену. Интенсивности, скорости движения и разнообразия футбольной мысли и тактики. Красивых комбинаций и голов, вратарских спасений. Бескомпромиссной борьбы, страсти и самоотверженности.

Больше болельщиков на трибунах, у экранов телевизоров и гаджетов. Роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин! – сказал Медведев.