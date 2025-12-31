  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Доннаруммы Райола: «Результаты «Ман Сити» улучшились с приходом Джиджо, мы боремся за 1-е место в АПЛ. «ПСЖ» однажды объяснит, что случилось, возможно»
4

Агент Доннаруммы Райола: «Результаты «Ман Сити» улучшились с приходом Джиджо, мы боремся за 1-е место в АПЛ. «ПСЖ» однажды объяснит, что случилось, возможно»

Агент Доннаруммы: с приходом Джиджо результаты «Сити» улучшились, все довольны.

Энцо Райола, агент Джанлуиджи Доннаруммы, позитивно оценил переход вратаря из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно

«Это лето выдалось для него очень насыщенным, учитывая то, что произошло в «ПСЖ». Возможно, однажды они объяснят, что случилось, с их точки зрения, но сегодня мы наслаждаемся великолепной игрой «Манчестер Сити».

Когда Джиджо пришел, результаты улучшились, и теперь мы боремся с «Арсеналом» за первое место. В январе будет много матчей, но первые шесть месяцев прошли хорошо. Он и клуб довольны, и это радует…» – сказал Райола в эфире Radio Sportiva.

Доннарумма об уходе из «ПСЖ»: «Чувствовал себя преданным. Я подстроился под стиль «ПСЖ», а его изменили в последние месяцы. Это больно»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
logoПСЖ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
агенты
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Доннарумма за 45 млн евро – самый дорогой вратарь мира по версии Transfermarkt. Кобель – 3-й, Шевалье – 5-й, Сафонов подешевел до 15 млн
вчера, 09:23
Доннарумма – вратарь года по версии IFFHS. Куртуа занял 2-е место, Зоммер – 3-е
19 декабря, 17:27
Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне
16 декабря, 12:20
Доннарумма об уходе из «ПСЖ»: «Чувствовал себя преданным. Я подстроился под стиль «ПСЖ», а его изменили в последние месяцы. Это больно»
21 ноября, 21:25
Главные новости
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 14:04
Лука Модрич: «Не будь я футболистом, хотел бы стать официантом – мне это нравилось, когда учился в школе гостиничного бизнеса. Никогда не считал себя выше других»
9 минут назад
Пономарев об Акинфееве: «Возраст дает о себе знать – реакции не хватает, где-то недорабатывает. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике»
32 минуты назад
«Барса» расторгла контракт с ZKP, создавшей блокчейн на основе ИИ, через 1,5 месяца. Компания связана с Эндрю Тейтом, обвиняемым в торговле людьми и организации проституции
47 минут назад
Мостовой о словах Талалаева про иностранных тренеров: «Зазвездился немного. Будь «Балтика» 10-й или 12-й, он бы так не сказал»
сегодня, 13:54
«Реал» продлит контракт с Браимом до 2030 года, объявят до конца сезона. Хавбеку немного повысят зарплату (Cadena SER)
сегодня, 13:26
У Мбаппе растяжение связок колена. Форвард «Реала» пропустит не менее 3 недель и не сыграет в Суперкубке Испании
сегодня, 13:21
Орлов на вопрос о том, что ИИ заменит комментаторов: «Не лишайте людей работы. Хочется услышать живые человеческие интонации, а не объективное мнение искусственного интеллекта»
сегодня, 13:12
Мартинес выложил фото, где Габриэл толкает его в моменте с голом «Арсенала». Вратарь «Астон Виллы» написал: «Победила лучшая команда»
сегодня, 13:11Фото
Джейми Каррагер: «Жезус лучше Дьокереша, это факт. Виктор не должен играть в старте «Арсенала», когда есть такие игроки»
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»
4 минуты назад
Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
16 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Всегда желаю «Спартаку» всего наилучшего. России – продолжать расти, воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему»
27 минут назад
Александр Медведев: «Желаю российскому футболу возвращения на международную арену. Красивых голов, больше болельщиков, роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин»
36 минут назад
Мусаев – фанатам «Краснодара»: «2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Пусть 2026-й подарит незабываемые события»
сегодня, 14:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:07
Писарев о 2025-м: «Сборная жива – мы играем, на нас ходят болельщики, в рейтинге ФИФА поднялись на несколько строчек»
сегодня, 13:54
Невилл про 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» вернулся к игре в три защитника и откатился назад. Аморим все усложнил, а замены были неудачными»
сегодня, 13:43
Паршивлюк не войдет в штаб Гусева и покинет «Динамо». Помощниками тренера могут стать Жирков и Шаронов («Мутко против»)
сегодня, 13:39
На «Ботафого» наложили трансферный бан на 3 окна. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го
сегодня, 11:04