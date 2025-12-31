Агент Доннаруммы Райола: «Результаты «Ман Сити» улучшились с приходом Джиджо, мы боремся за 1-е место в АПЛ. «ПСЖ» однажды объяснит, что случилось, возможно»

Агент Доннаруммы: с приходом Джиджо результаты «Сити» улучшились, все довольны.

Энцо Райола, агент Джанлуиджи Доннаруммы, позитивно оценил переход вратаря из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно

«Это лето выдалось для него очень насыщенным, учитывая то, что произошло в «ПСЖ». Возможно, однажды они объяснят, что случилось, с их точки зрения, но сегодня мы наслаждаемся великолепной игрой «Манчестер Сити».

Когда Джиджо пришел, результаты улучшились, и теперь мы боремся с «Арсеналом» за первое место. В январе будет много матчей, но первые шесть месяцев прошли хорошо. Он и клуб довольны, и это радует…» – сказал Райола в эфире Radio Sportiva.

