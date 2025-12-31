  • Спортс
«Барса» расторгла контракт с ZKP, создавшей блокчейн на основе ИИ, через 1,5 месяца. Компания связана с Эндрю Тейтом, обвиняемым в торговле людьми и организации проституции

«Барселона» расторгла соглашение с компанией, связанной с Эндрю Тейтом.

«Барселона» расторгла партнерское соглашение с компанией Zero-Knowledge Proof, создавшей ИИ-блокчейн, из-за ее связи с Эндрю Тейтом.

В ноябре каталонский клуб и ZKP стали партнерами на срок до 2028 года.

Как сообщает Marca, компания, зарегистрированная в офшорной зоне, связана с инфлюенсером и бывшим кикбоксером Эндрю Тейтом – в мае 2025-го власти Великобритании предъявили ему и его брату Тристану 21 обвинение, в том числе в изнасилованиях, торговле людьми и организации проституции.

«В связи с нарушением согласованных условий контракта и после проведения соответствующих проверок юридическим отделом клуба «Барселона» подтверждает наличие действий, которые не соответствуют положениям и условиям подписанного спонсорского соглашения.

Компания запустила токен, который продвигался только Тейтом, «Барса» не имела никакого отношения к его выпуску и управлению им. Продвижение этого вида активов не было предусмотрено подписанным соглашением.

«Барселона» подтверждает свою приверженность прозрачности, защите своей институциональной репутации и строгому соблюдению подписываемых соглашений», – говорится в пресс-релизе клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
