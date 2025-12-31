Мусаев – фанатам «Краснодара»: «2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Пусть 2026-й подарит незабываемые события»
Мусаев: 2025 год показал «Краснодару», что самые смелые желания исполняются.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
В мае 2025 года краснодарский клуб под руководством Мусаева впервые стал чемпионом России.
«Дорогие друзья, 2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, то самые смелые желания исполняются.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю здоровья вам и вашим родным.
Пусть 2026 год подарит вам много ярких эмоций и незабываемых событий. Будьте счастливы, и пусть каждый день приносит вам радость!» – сказал Мусаев в видеообращении в телеграм-канале «Краснодара».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
