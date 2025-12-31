Писарев о 2025-м: «Сборная жива – мы играем, на нас ходят болельщики, в рейтинге ФИФА поднялись на несколько строчек»

Писарев: сборная России жива – поднялись в рейтинге ФИФА, фанаты ходят на матчи.

Тренер сборной России Николай Писарев положительно оценил уходящий год для национальной команды.

В 2025 году российская сборная провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

«Мы сыграли с хорошими сборными максимально возможное количество матчей. Год я оцениваю позитивно – мы играем, на нас ходят болельщики вне зависимости от того, где проходят матчи, в Москве или регионах. Сборная жива.

В рейтинге ФИФА мы, несмотря на почти четыре года отстранения, поднялись на несколько строчек. Очень ждем нашего возвращения в официальные соревнования», – сказал Писарев.

По итогам 2025 года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА . Это лучший показатель национальной команды с 2014 года, когда россияне заняли 24-е место. От официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА Россия отстранена с 2022 года.