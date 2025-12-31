Мостовой о словах Талалаева про иностранных тренеров: «Зазвездился немного. Будь «Балтика» 10-й или 12-й, он бы так не сказал»
Александр Мостовой: Талалаев немного зазвездился.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев зазвездился.
Ранее главный тренер «Балтики» заявил, что ему нравится играть против иностранных тренеров: «Чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак».
«Не то чтобы Талалаеву это мешает. Немного он зазвездился, поэтому иногда вылезает такое.
Что он, хотел задеть иностранных тренеров? А сейчас придет какой-нибудь иностранец, выиграет как Каррера и скажет: «Чем больше русских, тем легче нам». Была бы сейчас «Балтика» на 10-м, 12-м месте, он бы такого не сказал, поверьте мне», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»
