  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл про 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» вернулся к игре в три защитника и откатился назад. Аморим все усложнил, а замены были неудачными»
3

Невилл про 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» вернулся к игре в три защитника и откатился назад. Аморим все усложнил, а замены были неудачными»

Гари Невилл раскритиковал Рубена Аморима за схему в матче с «Вулверхэмптоном».

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что манкунианцы сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) из-за решения главного тренера Рубена Аморима вернуться к схеме с тройкой защитников.

«Они откатились назад. Я не совсем понимаю, почему были сделаны изменения. «Волки», вероятно, были лучшей командой. Амориму не нужно говорить «я не внес изменений из-за СМИ», потому что тогда он, по сути, говорит нам, что СМИ влияют на него.

Причина, по которой ему пришлось изменить схему, заключается в том, что уровень игры при 3-4-3 был очень низким, а результаты – ужасающими. Когда я вижу, что мы возвращаемся к игре в три защитника после пяти минут, я думаю: «Нет, Рубен, зачем ты это сделал?»

Тренер должен посмотреть на это и подумать: «Я все неправильно понял. Я все усложнил».

[Изменения] сделали «Манчестер Юнайтед» еще хуже. Каждая из замен была странной. Если Зиркзе не был травмирован и это была тактическая замена, то она была действительно неудачной. Зиркзе – это не Эрик Кантона, как ни крути, но ему нужно было быть на поле ради физической формы, присутствия, опыта.

И он забил, нельзя было его менять. Поэтому я надеюсь, что это из-за травмы. Ради блага Рубена Аморима я надеюсь, что он травмирован», – заявил Невилл.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoМанчестер Юнайтед
logoДжошуа Зиркзе
logoтактика
logoтравмы
logoРубен Аморим
logoЭрик Кантона
logoГари Невилл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шешко не забивает 8 матчей подряд за «МЮ». У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 2+1 в 16 играх за клуб
вчера, 23:00
Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию»
вчера, 22:53
У «МЮ» 5 ничьих, 3 победы и 2 поражения в 10 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Вулверхэмптоном» с 20-го места в АПЛ
вчера, 22:15
Главные новости
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 14:04
Лука Модрич: «Не будь я футболистом, хотел бы стать официантом – мне это нравилось, когда учился в школе гостиничного бизнеса. Никогда не считал себя выше других»
9 минут назад
Пономарев об Акинфееве: «Возраст дает о себе знать – реакции не хватает, где-то недорабатывает. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике»
32 минуты назад
«Барса» расторгла контракт с ZKP, создавшей блокчейн на основе ИИ, через 1,5 месяца. Компания связана с Эндрю Тейтом, обвиняемым в торговле людьми и организации проституции
47 минут назад
Мостовой о словах Талалаева про иностранных тренеров: «Зазвездился немного. Будь «Балтика» 10-й или 12-й, он бы так не сказал»
сегодня, 13:54
«Реал» продлит контракт с Браимом до 2030 года, объявят до конца сезона. Хавбеку немного повысят зарплату (Cadena SER)
сегодня, 13:26
У Мбаппе растяжение связок колена. Форвард «Реала» пропустит не менее 3 недель и не сыграет в Суперкубке Испании
сегодня, 13:21
Орлов на вопрос о том, что ИИ заменит комментаторов: «Не лишайте людей работы. Хочется услышать живые человеческие интонации, а не объективное мнение искусственного интеллекта»
сегодня, 13:12
Мартинес выложил фото, где Габриэл толкает его в моменте с голом «Арсенала». Вратарь «Астон Виллы» написал: «Победила лучшая команда»
сегодня, 13:11Фото
Джейми Каррагер: «Жезус лучше Дьокереша, это факт. Виктор не должен играть в старте «Арсенала», когда есть такие игроки»
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»
4 минуты назад
Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
16 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Всегда желаю «Спартаку» всего наилучшего. России – продолжать расти, воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему»
27 минут назад
Александр Медведев: «Желаю российскому футболу возвращения на международную арену. Красивых голов, больше болельщиков, роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин»
36 минут назад
Агент Доннаруммы Райола: «Результаты «Ман Сити» улучшились с приходом Джиджо, мы боремся за 1-е место в АПЛ. «ПСЖ» однажды объяснит, что случилось, возможно»
41 минуту назад
Мусаев – фанатам «Краснодара»: «2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Пусть 2026-й подарит незабываемые события»
сегодня, 14:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:07
Писарев о 2025-м: «Сборная жива – мы играем, на нас ходят болельщики, в рейтинге ФИФА поднялись на несколько строчек»
сегодня, 13:54
Паршивлюк не войдет в штаб Гусева и покинет «Динамо». Помощниками тренера могут стать Жирков и Шаронов («Мутко против»)
сегодня, 13:39
На «Ботафого» наложили трансферный бан на 3 окна. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го
сегодня, 11:04