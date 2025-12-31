Невилл про 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» вернулся к игре в три защитника и откатился назад. Аморим все усложнил, а замены были неудачными»

Гари Невилл раскритиковал Рубена Аморима за схему в матче с «Вулверхэмптоном».

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что манкунианцы сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) из-за решения главного тренера Рубена Аморима вернуться к схеме с тройкой защитников.

«Они откатились назад. Я не совсем понимаю, почему были сделаны изменения. «Волки», вероятно, были лучшей командой. Амориму не нужно говорить «я не внес изменений из-за СМИ», потому что тогда он, по сути, говорит нам, что СМИ влияют на него.

Причина, по которой ему пришлось изменить схему, заключается в том, что уровень игры при 3-4-3 был очень низким, а результаты – ужасающими. Когда я вижу, что мы возвращаемся к игре в три защитника после пяти минут, я думаю: «Нет, Рубен, зачем ты это сделал?»

Тренер должен посмотреть на это и подумать: «Я все неправильно понял. Я все усложнил».

[Изменения] сделали «Манчестер Юнайтед» еще хуже. Каждая из замен была странной. Если Зиркзе не был травмирован и это была тактическая замена, то она была действительно неудачной. Зиркзе – это не Эрик Кантона, как ни крути, но ему нужно было быть на поле ради физической формы, присутствия, опыта.

И он забил, нельзя было его менять. Поэтому я надеюсь, что это из-за травмы. Ради блага Рубена Аморима я надеюсь, что он травмирован», – заявил Невилл.