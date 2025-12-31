Паршивлюк не войдет в штаб Гусева и покинет «Динамо». Помощниками тренера могут стать Жирков и Шаронов («Мутко против»)
Сергей Паршивлюк не войдет в штаб Гусева в «Динамо».
Сергей Паршивлюк прокомментировал информацию о возможном уходе из «Динамо».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Паршивлюк, не войдет в штаб Ролана Гусева в московском клубе. Также клуб может покинуть тренер по физподготовке Иван Карандашов, при этом в тренерский штаб могут войти Роман Шаронов и Юрий Жирков.
«Спросите у клуба, покидаю ли я тренерский штаб. Там будет вся официальная информация, и вам ее дадут», – сказал Паршивлюк.
Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички летом 2024 года после завершения карьеры и впоследствии работал в штабе Валерия Карпина.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
