«Реал» продлит контракт с Браимом до 2030 года, объявят до конца сезона. Хавбеку немного повысят зарплату (Cadena SER)
«Реал» и Браим Диас продлят контракт.
Браим Диас подпишет новое соглашение с «Реалом» до окончания нынешнего сезона.
По данным журналиста Cadena SER Антона Меаны, стороны достигли соглашения о продлении договора 26-летнего полузащитника до 2030 года.
В новом контракте предусмотрено небольшое повышение зарплаты и дополнительные бонусы. Отмечается, что существенных разногласий при переговорах не было, при этом предполагается, что Браим будет получать больше игровых минут.
Официально о продлении будет объявлено до конца сезона.
В текущем сезоне Диас провел 12 матчей в Ла Лиге, отметившись 2 результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Larguero
