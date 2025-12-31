«Реал» продлит контракт с Браимом до 2030 года, объявят до конца сезона. Хавбеку немного повысят зарплату (Cadena SER)

«Реал» и Браим Диас продлят контракт.

Браим Диас подпишет новое соглашение с «Реалом » до окончания нынешнего сезона.

По данным журналиста Cadena SER Антона Меаны, стороны достигли соглашения о продлении договора 26-летнего полузащитника до 2030 года.

В новом контракте предусмотрено небольшое повышение зарплаты и дополнительные бонусы. Отмечается, что существенных разногласий при переговорах не было, при этом предполагается, что Браим будет получать больше игровых минут.

Официально о продлении будет объявлено до конца сезона.

В текущем сезоне Диас провел 12 матчей в Ла Лиге , отметившись 2 результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .