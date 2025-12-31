У Мбаппе растяжение связок колена. Форвард «Реала» пропустит не менее 3 недель и не сыграет в Суперкубке Испании
Килиан Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за травмы.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит Суперкубок Испании из-за повреждения.
У футболиста выявлено растяжение связок левого колена, сообщает пресс-служба мадридцев.
По информации L’Equipe, Мбаппе пропустит не менее трех недель. Отмечается, что форвард играл с болью в нескольких последних матчах.
В первом матче 2026 года «Реал» сыграет с «Бетисом», игра состоится 4 января. С 7 по 11 января пройдет Суперкубок Испании, где «сливочные» в полуфинале сыграют с «Атлетико».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
