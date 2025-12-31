Орлов на вопрос о том, что ИИ заменит комментаторов: «Не лишайте людей работы. Хочется услышать живые человеческие интонации, а не объективное мнение искусственного интеллекта»
Геннадий Орлов надеется, что искусственный интеллект не заменит комментаторов в будущем.
– Сейчас во все сферы жизни агрессивно проникает искусственный интеллект. Допускаете, что ИИ со временем заменит комментаторов?
– Слушайте, не лишайте людей работы. Человеческий фактор для меня всегда был и остается на первом месте. Мне хочется услышать не объективное мнение искусственного интеллекта, а живые человеческие интонации. И эти интонации должны быть очень доверительными и уважительными, чтобы привлекать людей к футболу.
У нас сейчас на стадион ходит в среднем по 12-13 тысяч человек – это очень мало. В СССР ходило намного больше. Сегодня нет такой моды на футбол. Если играет «Спартак», болельщики ЦСКА никогда не пойдут на стадион. А почему не пойти и не посмотреть на такого мастера, как Барко? Почему спартаковцам не сходить на «Локомотив», «на Батракова»? Там же тоже есть ребята интересные. Культура игры, футбола меняется, – сказал Орлов.