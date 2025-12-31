Орлов на вопрос о том, что ИИ заменит комментаторов: «Не лишайте людей работы. Хочется услышать живые человеческие интонации, а не объективное мнение искусственного интеллекта»

Орлов об ИИ: хочется слышать живые человеческие интонации.

Геннадий Орлов надеется, что искусственный интеллект не заменит комментаторов в будущем.

– Сейчас во все сферы жизни агрессивно проникает искусственный интеллект. Допускаете, что ИИ со временем заменит комментаторов?

– Слушайте, не лишайте людей работы. Человеческий фактор для меня всегда был и остается на первом месте. Мне хочется услышать не объективное мнение искусственного интеллекта, а живые человеческие интонации. И эти интонации должны быть очень доверительными и уважительными, чтобы привлекать людей к футболу.

У нас сейчас на стадион ходит в среднем по 12-13 тысяч человек – это очень мало. В СССР ходило намного больше. Сегодня нет такой моды на футбол. Если играет «Спартак », болельщики ЦСКА никогда не пойдут на стадион. А почему не пойти и не посмотреть на такого мастера, как Барко ? Почему спартаковцам не сходить на «Локомотив », «на Батракова »? Там же тоже есть ребята интересные. Культура игры, футбола меняется, – сказал Орлов.