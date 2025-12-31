Мартинес выложил фото, где Габриэл толкает его в моменте с голом «Арсенала». Вратарь «Астон Виллы» написал: «Победила лучшая команда»

Мартинес выложил фото того, как Габриэл толкал его в моменте с голом «Арсенала».

Эмилиано Мартинес выложил фотографию эпизода с предполагаемым фолом Габриэла Магальяэса перед голом «Арсенала».

«Астон Вилла» уступила «канонирам» (1:4) в 19-м туре АПЛ.

Команда Микеля Артеты в домашнем матче открыла счет на 48-й минуте. Полузащитник Букайо Сака с углового навесил в центр штрафной, где защитник Габриэл Магальяэс опередил вратаря Мартинеса и отправил мяч головой мимо него в сетку.

Футболисты бирмингемского клуба пытались доказать арбитру Даррену Инглэнду, что бразилец в атаке с фолил против их голкипера, но судья засчитал взятие ворот. ВАР быстро проверил эпизод и подтвердил, что гол был забит чисто.

Аргентинский голкипер поделился в соцсети фотографией столкновения с Габриэлом. В своей публикации Мартинес написал: «Победила лучшая команда, но мы по-прежнему занимаем хорошую позицию перед второй частью сезона».

Фото: инстаграм Эмилиано Мартинеса