Бояринцев считает, что готов возглавить клуб РПЛ: «Тренирую 11 лет, у меня есть видение игры и результат. В низших лигах работать сложнее, там игроки отличаются по уровню»

Денис Бояринцев: готов возглавить клуб РПЛ, в низших лигах работать сложнее.

Бывший главный тренер «Ротора» и других клубов Денис Бояринцев выразил готовность возглавить команду из Мир РПЛ .

– Ты готов к тому, чтобы возглавить команду РПЛ?

– Не вижу здесь никаких проблем: я работаю одиннадцатый год в качестве тренера. У меня есть свое видение игры и результат.

Могу сказать одно: в низших лигах работать сложнее, чем в РПЛ. Потому что там игроки отличаются по уровню мастерства. Мне было бы интересно поработать в Премьер-лиге, применить там свои знания. Потому что во Второй лиге я уже побеждал, выводил команды на другой уровень, и в Первой лиге я тоже стабильно работаю.

Конечно, я готов. А когда еще? Сейчас, когда есть силы и желание, и надо работать. Чтобы вырасти в классного специалиста, необходимо уже сейчас начинать трудиться в РПЛ. Да что там! Надо раньше начинать. Таких, как Гвардиола , подпускали работать с хорошими командами в 38 лет, а к 50 годам они уже были топовыми тренерами, – сказал 47-летний Бояринцев.

Кроме «Ротора», Бояринцев возглавлял «Текстильщик», «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол».