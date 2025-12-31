Джейми Каррагер: «Жезус лучше Дьокереша, это факт. Виктор не должен играть в старте «Арсенала», когда есть такие игроки»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Габриэл Жезус лучше Виктора Дьокереша.
Во вторник «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:1 в матче 19-го тура АПЛ. Дьокереша, не отметившегося результативными действиями, заменили на 77-й минуте, вышедший вместо него Жезус забил на 78-й.
«Единственная проблема «Арсенала» в этом матче заключается в том, что Дьокереш не должен выходить в старте, когда у них есть такие игроки. Через пару игр, когда Жезус немного прибавит в скорости, в старте должен выходить он. Он лучше Дьокереша, это факт.
Раньше возникали вопросы, достаточно ли хорош [Жезус] для «Арсенала», чтобы выиграть титул. Но прямо сейчас он лучше, чем тот парень, которого они взяли, и который, как они думали, поможет им выиграть АПЛ. Хавертц или Жезус как центральный нападающий лучше Дьокереша. Ему не хватает изящества и класса, когда думаешь о том, что они на скамейке запасных», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.