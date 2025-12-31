  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Модрич о Моуринью: «Особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке. Жозе одинаково относился к Рамосу и новичку»
18

Модрич о Моуринью: «Особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке. Жозе одинаково относился к Рамосу и новичку»

Лука Модрич: Моуринью – особенный, но жесткий: однажды он довел Роналду до слез.

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о тренерах, с которыми работал в клубной карьере.

О Жозе Моуринью 

«Особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в «Реале», без Моуринью я бы никогда туда не попал. Жаль, что мы провели вместе всего один сезон».

О том, кто самый жесткий тренер, если выбирать из Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри

«Моуринью. Я видел, как он довел Криштиану Роналду до слез в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все сто, потому что один раз он не побежал за защитником соперника.

Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс [Аллегри] тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность – это основа», – сказал Модрич, в прошлом выступавший за «Реал».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Corriere della Sera
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoЖозе Моуринью
logoМилан
logoКриштиану Роналду
logoЛука Модрич
logoМассимилиано Аллегри
logoСерхио Рамос
logoсерия А Италия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тони Кроос: «Роналду – лучший из тех, с кем я играл. Анчелотти – лучший тренер. Лучший матч в жизни – финал ЛЧ против «Ювентуса»
28 декабря, 11:29
Марсело о любимом тренере: «Я учился у всех, даже у Капелло, который нечасто ставил меня в состав. У меня отличные отношения с Зиданом и Анчелотти»
5 декабря, 19:39
Марсело: «После хорошего матча Моуринью назвал меня лучшим, топом. Следующая игра была ужасной, и он сказал: «Ты отстой, что ты наделал?» Жозе изменил мое мышление, сделав более агрессивным»
4 декабря, 20:32
Анчелотти о Неймаре и ЧМ-2026: «Он должен быть готов на 100%, это касается всех. Если Винисиус будет готов на 90%, я вызову кого-то другого»
1 декабря, 12:02
Главные новости
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 14:04
Лука Модрич: «Не будь я футболистом, хотел бы стать официантом – мне это нравилось, когда учился в школе гостиничного бизнеса. Никогда не считал себя выше других»
10 минут назад
Пономарев об Акинфееве: «Возраст дает о себе знать – реакции не хватает, где-то недорабатывает. Лучше уйти на хорошей ноте, чтобы его запомнили на пике»
33 минуты назад
«Барса» расторгла контракт с ZKP, создавшей блокчейн на основе ИИ, через 1,5 месяца. Компания связана с Эндрю Тейтом, обвиняемым в торговле людьми и организации проституции
48 минут назад
Мостовой о словах Талалаева про иностранных тренеров: «Зазвездился немного. Будь «Балтика» 10-й или 12-й, он бы так не сказал»
сегодня, 13:54
«Реал» продлит контракт с Браимом до 2030 года, объявят до конца сезона. Хавбеку немного повысят зарплату (Cadena SER)
сегодня, 13:26
У Мбаппе растяжение связок колена. Форвард «Реала» пропустит не менее 3 недель и не сыграет в Суперкубке Испании
сегодня, 13:21
Орлов на вопрос о том, что ИИ заменит комментаторов: «Не лишайте людей работы. Хочется услышать живые человеческие интонации, а не объективное мнение искусственного интеллекта»
сегодня, 13:12
Мартинес выложил фото, где Габриэл толкает его в моменте с голом «Арсенала». Вратарь «Астон Виллы» написал: «Победила лучшая команда»
сегодня, 13:11Фото
Джейми Каррагер: «Жезус лучше Дьокереша, это факт. Виктор не должен играть в старте «Арсенала», когда есть такие игроки»
сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Аленичев: «Холодец от мамы – любимое блюдо на новогоднем столе. Сам не готовлю»
5 минут назад
Денис Бояринцев: «Никогда не гнался за брендами. Не зацикливался на том, что на одежде должны быть пуговицы со знаменитыми буковками. Самая удобная одежда – спортивная»
17 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Всегда желаю «Спартаку» всего наилучшего. России – продолжать расти, воспитывать лучших игроков и готовиться к будущему»
28 минут назад
Александр Медведев: «Желаю российскому футболу возвращения на международную арену. Красивых голов, больше болельщиков, роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин»
37 минут назад
Агент Доннаруммы Райола: «Результаты «Ман Сити» улучшились с приходом Джиджо, мы боремся за 1-е место в АПЛ. «ПСЖ» однажды объяснит, что случилось, возможно»
42 минуты назад
Мусаев – фанатам «Краснодара»: «2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, самые смелые желания исполняются. Пусть 2026-й подарит незабываемые события»
сегодня, 14:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:07
Писарев о 2025-м: «Сборная жива – мы играем, на нас ходят болельщики, в рейтинге ФИФА поднялись на несколько строчек»
сегодня, 13:54
Невилл про 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» вернулся к игре в три защитника и откатился назад. Аморим все усложнил, а замены были неудачными»
сегодня, 13:43
Паршивлюк не войдет в штаб Гусева и покинет «Динамо». Помощниками тренера могут стать Жирков и Шаронов («Мутко против»)
сегодня, 13:39