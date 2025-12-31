Модрич о Моуринью: «Особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке. Жозе одинаково относился к Рамосу и новичку»

Лука Модрич: Моуринью – особенный, но жесткий: однажды он довел Роналду до слез.

Полузащитник «Милана » Лука Модрич высказался о тренерах, с которыми работал в клубной карьере.

О Жозе Моуринью

«Особенный. И как тренер, и как человек. Именно он хотел видеть меня в «Реале », без Моуринью я бы никогда туда не попал. Жаль, что мы провели вместе всего один сезон».

О том, кто самый жесткий тренер, если выбирать из Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри

«Моуринью. Я видел, как он довел Криштиану Роналду до слез в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все сто, потому что один раз он не побежал за защитником соперника.

Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что-то сказать, он говорил. Макс [Аллегри] тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что нет. Честность – это основа», – сказал Модрич, в прошлом выступавший за «Реал».