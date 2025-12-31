Жоан Лапорта: «Желаю мира и солидарности во всем мире в новом году. Пусть «Барса» выиграет еще больше трофеев»

Жоан Лапорта: желаю «Барселоне» выиграть еще больше трофеев в 2026-м.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил свои пожелания на 2026 год.

«В новом году я желаю, чтобы мы продолжали хорошо играть в этом сезоне и выиграли еще больше титулов, чтобы болельщики по всему миру были счастливы.

Надеюсь, что выборы президента «Барселоны» станут торжеством демократии при активном участии сосьос. Желаю всем здоровья и мира и солидарности во всем мире», – сказал Лапорта.