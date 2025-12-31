Мостовой согласился бы стать помощником тренера в «Спартаке»: «Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно»

Александр Мостовой согласен стать помощником тренера в «Спартаке».

Александр Мостовой заявил, что готов стать помощником главного тренера «Спартака».

– Если бы вас сейчас позвали помощником [тренера] в «Спартак»...

– Я бы согласился, конечно. Может, в этом и проблема «Спартака», что в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый приходит с тремя-четырьмя своими.

– Чем бы вы помогли?

– Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно, – сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».