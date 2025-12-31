Роберто Карлоса прооперировали из-за проблем с сердцем. У экс-защитника «Реала» обнаружили тромб в ноге

Роберто Карлоса прооперировали из-за проблем с сердцем.

Бывшего защитника «Реала » и сборной Бразилии Роберто Карлоса госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Как сообщает As, у Карлоса обнаружили тромб в ноге, когда он находился в отпуске в Бразилии. МРТ выявила у экс-футболиста проблемы с сердцем, в связи с чем его госпитализировали для операции по установке катетера. Из-за осложнений операция заняла около трех часов, но в итоге прошла успешно.

На данный момент жизни и здоровью Карлоса ничего не угрожает. В ближайшие два дня он останется под наблюдением врачей.