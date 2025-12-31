  • Спортс
  Геннадий Орлов: «Футбольные менеджеры – наша главная проблема. Гендиректорами, членами правления должны быть футбольные люди – назначение Зырянова прогрессивно для «Зенита»
14

– Первостепенная задача тренера заключается в том, чтобы у него вырастали и обретали свою лучшую форму футболисты. Наш рекордсмен Анатолий Владимирович Тарасов подготовил 53 заслуженных мастера спорта. Потом эту эстафету подхватил Тихонов. И мы в хоккее шли параллельным курсом с канадцами. Поэтому ставка на отечественных тренеров мне кажется очень важным моментом. Тренер должен говорить с игроком на одном языке. Да, иностранные специалисты нам тоже многое дали. Мы у них учимся, но, к сожалению, свои конспекты они не оставляли. У них свои секреты. А способные ребята у нас и сейчас появляются.

При Ахметзянове «Оренбург» стал лучше играть. Это говорит о резерве. Куда пропал тренер Федотов, который «Сочи» вывел на второе место, а потом то же самое повторил с ЦСКА? Непонятно. Если в «Спартаке» спортивный директор – испанец Кахигао, он кого приглашает?

– Иностранцев?

– Ну конечно. Я считаю, что спортивный директор должен быть отечественным. Пусть у него работают скауты за рубежом, но ему нужно понимать и видеть, что у нас происходит. Разве тот же «Спартак» откажется от хороших российских игроков? Нет, конечно.

Футбольные менеджеры – самая большая проблема у нас. Генеральными директорами, членами правления должны быть футбольные люди. Для меня всегда образцом в этом плане была «Бавария». Беккенбауэра уже нет, но Хенесс, Румменигге до сих пор в руководстве клуба. И «Бавария» всегда наверху, потому что редко допускает ошибки в селекционной работе – все разбираются в футболе!

У нас тоже есть умные футбольные люди. Их немного, но для команд РПЛ хватит. То, что Константина Зырянова сделали председателем правления «Зенита», – прогрессивно для клуба. И Семака это тоже касается. Раньше-то все иностранцы работали, и с какими именами, настоящие тренеры! Они внесли свой вклад в успехи клуба, но, к сожалению, у них ни один российский футболист после Денисова не заиграл, не стал ведущим игроком. Нашим же футбольным менеджерам нужно менять свой менталитет и давать дорогу молодым, способным, дерзким – тем, кто действительно этого заслуживает, – сказал Орлов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
