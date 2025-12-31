  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмери о том, почему не пожал руку Артете после матча с «Арсеналом»: «Я всегда пожимаю сопернику руку и ухожу. Не могу ждать, если он не придерживается того же. Было холодно»
24

Эмери о том, почему не пожал руку Артете после матча с «Арсеналом»: «Я всегда пожимаю сопернику руку и ухожу. Не могу ждать, если он не придерживается того же. Было холодно»

Эмери о том, почему не пожал руку Артете: было холодно, я не мог ждать.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему не пожал руку Микелю Артете после матча с «Арсеналом».

Во вчерашнем матче 19-го тура АПЛ бирмингемцы уступили со счетом 1:4. Эмери ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка.

«Я всегда подхожу к тренеру соперника, пожимаю ему руку и ухожу внутрь. Если он не придерживается того же правила, я не могу ждать... Было холодно», – сказал Эмери.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?24129 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoУнаи Эмери
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Джейми Каррагер: «Жезус лучше Дьокереша, это факт. Виктор не должен играть в старте «Арсенала», когда есть такие игроки»
3 минуты назад
Бояринцев считает, что готов возглавить клуб РПЛ: «Тренирую 11 лет, у меня есть видение игры и результат. В низших лигах работать сложнее, там игроки отличаются по уровню»
6 минут назад
Модрич о Моуринью: «Особенный, прямолинейный и честный. Однажды он довел Роналду до слез в раздевалке. Жозе одинаково относился к Рамосу и новичку»
17 минут назад
Жоан Лапорта: «Желаю мира и солидарности во всем мире в новом году. Пусть «Барса» выиграет еще больше трофеев»
21 минуту назад
Мостовой согласился бы стать помощником тренера в «Спартаке»: «Чем-нибудь помог бы. Конечно, не бесплатно»
38 минут назад
Роберто Карлоса прооперировали из-за проблем с сердцем. У экс-защитника «Реала» обнаружили тромб в ноге
48 минут назад
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 12:00
Проверьте свою удачу и бросьте новогодние фишки с легендами детства
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» о 2025-м: «Не удалось поздравить себя и болельщиков с вековым юбилеем так, как мы хотели. Но этот урок лишь усилил жажду вернуться на вершину в следующем году»
сегодня, 11:59
Геннадий Орлов: «Футбольные менеджеры – наша главная проблема. Гендиректорами, членами правления должны быть футбольные люди – назначение Зырянова прогрессивно для «Зенита»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
На «Ботафого» наложили трансферный бан на 3 окна. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го
сегодня, 11:04
Валерий Газзаев: «Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны с наступающим Новым годом! Дай Бог здоровья всем нашим людям»
сегодня, 10:13
Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья Советов». Хавбек должен был поехать на сборы с «Пари НН»
сегодня, 10:01
«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»
сегодня, 09:23
Захарян тренировался с «Сосьедадом» во вторник. Арсен пропустил один день из-за болезни
сегодня, 08:52
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 06:33
«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену, «Вулвс» хотят 40 млн фунтов за форварда с 1 голом в 17 матчах АПЛ
сегодня, 07:57
Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»
сегодня, 07:36
Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: «Нет уверенности, что будет делать разницу, но конкуренцию может составить»
сегодня, 07:21
Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: «Нравятся их игровые и лидерские качества»
сегодня, 06:46