Эмери о том, почему не пожал руку Артете после матча с «Арсеналом»: «Я всегда пожимаю сопернику руку и ухожу. Не могу ждать, если он не придерживается того же. Было холодно»

Эмери о том, почему не пожал руку Артете: было холодно, я не мог ждать.

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери объяснил, почему не пожал руку Микелю Артете после матча с «Арсеналом ».

Во вчерашнем матче 19-го тура АПЛ бирмингемцы уступили со счетом 1:4. Эмери ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка.

«Я всегда подхожу к тренеру соперника, пожимаю ему руку и ухожу внутрь. Если он не придерживается того же правила, я не могу ждать... Было холодно», – сказал Эмери.