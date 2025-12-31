Эмери о том, почему не пожал руку Артете после матча с «Арсеналом»: «Я всегда пожимаю сопернику руку и ухожу. Не могу ждать, если он не придерживается того же. Было холодно»
Эмери о том, почему не пожал руку Артете: было холодно, я не мог ждать.
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему не пожал руку Микелю Артете после матча с «Арсеналом».
Во вчерашнем матче 19-го тура АПЛ бирмингемцы уступили со счетом 1:4. Эмери ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка.
«Я всегда подхожу к тренеру соперника, пожимаю ему руку и ухожу внутрь. Если он не придерживается того же правила, я не могу ждать... Было холодно», – сказал Эмери.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?24129 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости