ФИФА утвердит новую награду вместо The Best с 2026 года. Церемонию будут проводить ежегодно в сотрудничестве с Дубаем

ФИФА утвердит новую награду вместо The Best с 2026 года.

ФИФА будет вручать новую награду взамен The Best в рамках партнерства со Спортивным советом Дубая (DSC).

Меморандум о взаимопонимании был подписан на Всемирном спортивном саммите в Дубае. В рамках сотрудничества ФИФА будет ежегодно проводить церемонию награждения лучших игроков и деятелей футбола – новая премия станет единственной официальной наградой ФИФА, заменив The Best.

Первая церемония награждения в рамках партнерства с Дубаем состоится в 2026 году.

«Мы рады объединить усилия с Дубаем, городом, который живет и дышит футболом, для развития этого мероприятия мирового уровня. Эта премия станет не просто церемонией награждения, но и инновационным способом прославления футбола и чествования лучших игроков года как на поле, так и за его пределами», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.