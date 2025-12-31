На «Ботафого» наложили трансферный бан на 3 окна. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го

«Ботафого» получил трансферный бан за задолженность по трансферу Тьяго Альмады.

ФИФА запретила «Ботафого» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон из-за задолженности перед «Атлантой Юнайтед » за трансфер Тьяго Альмады .

Ограничительные меры связаны с тем, что бразильский клуб не выплатил 21 миллион долларов за трансфер Альмады летом 2024 года. Клуб МЛС утверждает, что до сих пор не получил деньги от «Ботафого» за трансфер и бонусы.

Запрет на регистрацию новых игроков для «Ботафого» вступает в силу с 31 декабря.

Зимой 2025 года Альмада перешел на правах аренды в «Лион», который, как и «Ботафого », принадлежит американскому бизнесмену Джону Текстору. Летом аргентинец перешел в «Атлетико » за 21 миллион евро.