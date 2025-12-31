Пол Мерсон: «Арсенал» задушил «Астон Виллу», которая сейчас в лучшей форме в Англии, если не в Европе. «Канониры» легко выиграют АПЛ – трудно представить, что их кто-то остановит»
Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что клуб легко выиграет АПЛ.
Вчера команда Микеля Артеты разгромила «Астон Виллу» в 19-м туре Премьер-лиги (4:1).
«Во втором тайме «Арсенал» провел выдающиеся 30 минут. Они задушили «Астон Виллу», заставив ее смотреться весьма посредственно в концовке матча.
Это важный результат для «Арсенала». В некоторых матчах, как с «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном», они чуть не оступились. Это были напряженные матчи, но «Арсенал» разгромил команду, которая сейчас в лучшей форме в стране, если не в Европе.
При преимуществе в два очка, сыграй они вничью с «Виллой», «Манчестер Сити» вышел бы на первое место, одержав победу в первый день нового года. Но сейчас у них преимущество в пять очков и три дополнительных гола, ведь при такой напряженной борьбе разница забитых и пропущенных мячей будет важна.
Глядя на «Арсенал», на их игру на выезде и результат против «Виллы», я не знаю, кто их остановит. Они играют дома со всеми большими командами, за исключением «Ман Сити», и с такой игрой трудно представить, что их остановят. Думаю, они довольно легко выиграют Премьер-лигу. Это был показательный результат, и «Ман Сити» будет на него оглядываться. После такого выступления от «Арсенала» они подумают: «Ух ты!» – сказал Мерсон.