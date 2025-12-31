Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «При поддержке Миллера, Жарова, Канделаки мы доказали, что спорт – это модно. Понимаем ответственность перед зрителями, по воспитанию молодых»

Генпродюсер «Матч ТВ»: канал доказал всем, что спорт – это модно.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин подвел итоги 2025 года.

«Уже через несколько часов новый год начнет шагать по нашей большой стране. За праздничным столом принято подводить итоги уходящего года, говорить о планах и, конечно, загадывать желания.

Точно знаю, что у сотен моих коллег итоги – и личные, и профессиональные – не обойдутся без спортивных достижений. Уверен, что планы и желания тоже, так или иначе, обязательно будут связаны со спортом, потому что по-другому мы на «Матче» не умеем – понимаем и принимаем всю ответственность, которая лежит на нас, как федеральном канале, перед миллионами зрителей и воспитанию молодого поколения.

В этом году мы стали свидетелями возвращения наших спортсменов на международную арену – болели за наших на ЧМ по водным видам спорта, боксу и борьбе, дзюдо, фехтованию, гребле на байдарках и каноэ… Наши федерации и министерство спорта вышли на принципиально иной уровень организации соревнований и работы с международным сообществом. Мы видим рост аудитории внутрироссийских турниров, видим, что все больше молодой аудитории (по данным Mediascope, в возрасте от 14 до 24 лет) не только смотрят «Матч ТВ», но и, благодаря нашей «Матч! Академии», идут в спортивную журналистику.

Это был год 10-летия «Матч ТВ», и, могу сказать наверняка, абсолютно каждый на канале вложил душу в этот праздник, чтобы его разделили вместе с нами все наши зрители по всей стране. Но это только начало, новая отметка в жизни канала, который при поддержке Алексея Борисовича Миллера, Александра Александровича Жарова, Тины Канделаки , всего «Газпром-Медиа Холдинга» уже давно доказал всем, что спорт – это модно. Ведь именно в спорте собраны и патриотизм, и высокие технологии, и самые настоящие эмоции.

Спасибо вам, наши дорогие зрители, что вы с нами и что вас становится больше! Вместе идем в новый, 2026-й год – год больших турниров и больших побед!» – написал Тащин.