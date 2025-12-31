Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «При поддержке Миллера, Жарова, Канделаки мы доказали, что спорт – это модно. Понимаем ответственность перед зрителями, по воспитанию молодых»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подвел итоги 2025 года.
«Уже через несколько часов новый год начнет шагать по нашей большой стране. За праздничным столом принято подводить итоги уходящего года, говорить о планах и, конечно, загадывать желания.
Точно знаю, что у сотен моих коллег итоги – и личные, и профессиональные – не обойдутся без спортивных достижений. Уверен, что планы и желания тоже, так или иначе, обязательно будут связаны со спортом, потому что по-другому мы на «Матче» не умеем – понимаем и принимаем всю ответственность, которая лежит на нас, как федеральном канале, перед миллионами зрителей и воспитанию молодого поколения.
В этом году мы стали свидетелями возвращения наших спортсменов на международную арену – болели за наших на ЧМ по водным видам спорта, боксу и борьбе, дзюдо, фехтованию, гребле на байдарках и каноэ… Наши федерации и министерство спорта вышли на принципиально иной уровень организации соревнований и работы с международным сообществом. Мы видим рост аудитории внутрироссийских турниров, видим, что все больше молодой аудитории (по данным Mediascope, в возрасте от 14 до 24 лет) не только смотрят «Матч ТВ», но и, благодаря нашей «Матч! Академии», идут в спортивную журналистику.
Это был год 10-летия «Матч ТВ», и, могу сказать наверняка, абсолютно каждый на канале вложил душу в этот праздник, чтобы его разделили вместе с нами все наши зрители по всей стране. Но это только начало, новая отметка в жизни канала, который при поддержке Алексея Борисовича Миллера, Александра Александровича Жарова, Тины Канделаки, всего «Газпром-Медиа Холдинга» уже давно доказал всем, что спорт – это модно. Ведь именно в спорте собраны и патриотизм, и высокие технологии, и самые настоящие эмоции.
Спасибо вам, наши дорогие зрители, что вы с нами и что вас становится больше! Вместе идем в новый, 2026-й год – год больших турниров и больших побед!» – написал Тащин.