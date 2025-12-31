Валерий Газзаев: «Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны с наступающим Новым годом! Дай Бог здоровья всем нашим людям»
Валерий Газзаев: встречаю Новый год исключительно в семейной обстановке.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как будет встречать Новый год.
– Где будете встречать Новый год?
– Дома. Новый год – семейный праздник, который я встречаю исключительно в семейной обстановке и с близкими друзьями, конечно.
– Какие главные блюда на вашем столе?
– Это секрет.
– Что пожелаете россиянам?
– Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны. С наступающим Новым годом! Мира, добра, благополучия и всего наилучшего. Дай Бог здоровья всем нашим людям, – сказал Газзаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
