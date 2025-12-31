Валерий Газзаев: «Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны с наступающим Новым годом! Дай Бог здоровья всем нашим людям»

Валерий Газзаев: встречаю Новый год исключительно в семейной обстановке.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как будет встречать Новый год.

– Где будете встречать Новый год?

– Дома. Новый год – семейный праздник, который я встречаю исключительно в семейной обстановке и с близкими друзьями, конечно.

– Какие главные блюда на вашем столе?

– Это секрет.

– Что пожелаете россиянам?

– Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны. С наступающим Новым годом! Мира, добра, благополучия и всего наилучшего. Дай Бог здоровья всем нашим людям, – сказал Газзаев.