Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья Советов». Хавбек должен был поехать на сборы с «Пари НН»

«Крылья Советов» могут перехватить Кирилла Столбова у «Пари НН».

Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов близок к переходу в «Крылья Советов », сообщает «Чемпионат».

По данным инсайдера Ивана Карпова, самарцы заплатят за переход Столбова 10 миллионов рублей. Ранее сообщалось , что 21-летний полузащитник поедет на сборы с «Пари НН », после которых подпишет с нижегородцами контракт.

В этом году Столбов набрал 14 (6+8) очков в 22 матчах, выиграл с «Зенитом-2» группу 2 Leon Второй лиги и забил дебютный гол за молодежную сборную России. За первую команду «Зенита » Кирилл провел 2 матча. Его подробная статистика выступлений – здесь .