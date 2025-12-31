Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья Советов». Хавбек должен был поехать на сборы с «Пари НН»
«Крылья Советов» могут перехватить Кирилла Столбова у «Пари НН».
Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов близок к переходу в «Крылья Советов», сообщает «Чемпионат».
По данным инсайдера Ивана Карпова, самарцы заплатят за переход Столбова 10 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что 21-летний полузащитник поедет на сборы с «Пари НН», после которых подпишет с нижегородцами контракт.
В этом году Столбов набрал 14 (6+8) очков в 22 матчах, выиграл с «Зенитом-2» группу 2 Leon Второй лиги и забил дебютный гол за молодежную сборную России. За первую команду «Зенита» Кирилл провел 2 матча. Его подробная статистика выступлений – здесь.
