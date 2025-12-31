  • Спортс
  • Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»
Бояринцев: неправильно, что мы даем шансы приезжим тренерам, а наших обделяем.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что клубам Мир РПЛ следует больше доверять российским тренерам.

– Можно сказать, что в последние года два-три российским специалистам в нашем футболе стали доверять больше?

– Нет, я не соглашусь, что уровень доверия серьезно растет. Один только плюс: в «Оренбурге» появился Ахметзянов из КАМАЗа. Это действительно очень положительный момент. Тренер, который на протяжении пяти-шести лет качественно работал в Первой лиге. Здорово, что ему дали возможность проявить себя в команде РПЛ.

Сейчас, думаю, у «Спартака» есть хорошая возможность дать поработать Романову. Тем более он воспитанник «Спартака», тренировал «молодежку», вторую команду клуба… 47 лет – прекрасный возраст для такой работы. Мы с ним ровесники. По юношам с Романовым, кстати, всегда играли друг против друга: он за «Спартак», я – за «Смену».

Пожалуйста – вот ваш специалист, вы его сами вырастили. Дайте ему возможность поработать. Чемпионство? Давайте смотреть на вещи реально: сложно будет команде весной биться за золото и в целом за высокие места. Ну да, за четверку-пятерку – реально.

Не понимаю, почему мы все время даем эти шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это не очень правильно.

– Кто из тренеров – самый большой авторитет для тебя?

– Тот же Гвардиола, Клопп. Я к тому, что мы часто говорим: рано, еще рано этому нашему тренеру возглавлять большой клуб. Рано? Уже под полтинник! Надо давать шансы своим тренерам раньше начинать работать на высоком уровне.

Абаскаль приехал в «Спартак» во сколько? В 33. И это нормально. А мы почему-то сомневаемся в наших, российских, тренерах, если им 45-47 лет. Как мы можем вырастить своих специалистов, если постоянно сомневаемся? А приглашая иностранцев, которые не выиграли ничего, абсолютно убеждены в правоте, – сказал Бояринцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
