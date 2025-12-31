Лука Модрич: «Я не понимал югославских войн и и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без причины»

Лука Модрич: войны разрушают все без причины.

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о войнах.

Модрич родился в 1985 году. Детство Луки прошло в период войны в Хорватии, длившейся с 1991 по 1995 год. Из-за нее он вместе с семьей стал беженцем.

– Сегодня войны не закончились.

– [Югославские войны] были безумием. Я не понимал тех войн тогда и не понимаю сегодняшних.

Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без всякой причины, – сказал Модрич.