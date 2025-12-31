Лука Модрич: «Я не понимал югославских войн и и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без причины»
Лука Модрич: войны разрушают все без причины.
Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о войнах.
Модрич родился в 1985 году. Детство Луки прошло в период войны в Хорватии, длившейся с 1991 по 1995 год. Из-за нее он вместе с семьей стал беженцем.
– Сегодня войны не закончились.
– [Югославские войны] были безумием. Я не понимал тех войн тогда и не понимаю сегодняшних.
Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без всякой причины, – сказал Модрич.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Corriere della Sera
