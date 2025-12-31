Лука Модрич: «Вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»
Лука Модрич: не люблю вопрос «Месси или Роналду», но Криштиану мне ближе.
Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о человеческих качествах Криштиану Роналду.
– Месси или Криштиану Роналду?
– Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнером в «Реале», и я уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И он простой, обычный человек.
– А Месси?
– Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен, – сказал Модрич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
