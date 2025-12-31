  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лука Модрич: «Вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»
26

Лука Модрич: «Вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»

Лука Модрич: не люблю вопрос «Месси или Роналду», но Криштиану мне ближе.

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о человеческих качествах Криштиану Роналду.

– Месси или Криштиану Роналду?

– Мне не нравится этот вопрос. Они ознаменовали собой эпоху. Мне ближе Криштиану, потому что я играл с ним, он был моим партнером в «Реале», и я уверяю, что он не только великий футболист, но и невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь. И он простой, обычный человек.

– А Месси?

– Я не знаю его как человека, но не сомневаюсь, что он тоже замечательный. Как игрок он великолепен, – сказал Модрич.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23990 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
logoЛука Модрич
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсерия А Италия
logoМЛС
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «При поддержке Миллера, Жарова, Канделаки мы доказали, что спорт – это модно. Понимаем ответственность перед зрителями, по воспитанию молодых»
45 минут назад
Лука Модрич: «Я не понимал югославских войн и и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без причины»
54 минуты назад
Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»
сегодня, 09:52
Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»
сегодня, 09:10
«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»
сегодня, 08:39
Бояринцев о татуировках: «Зачем портить свое тело? Молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Не помню, чтобы наколки были у советского поколения футболистов»
сегодня, 08:25
Воронов перешел в ЦСКА из «Урала». Контракт с 18-летним форвардом – до 2030-го
сегодня, 08:10Фото
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 08:05
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 08:00Тесты и игры
Орлов против Fan ID: «Не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков»
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ботафого» запретили регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го
5 минут назад
Пол Мерсон: «Арсенал» задушил «Астон Виллу», которая сейчас в лучшей форме в Англии, если не в Европе. «Канониры» легко выиграют АПЛ – трудно представить, что их кто-то остановит»
23 минуты назад
Валерий Газзаев: «Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны с наступающим Новым годом! Дай Бог здоровья всем нашим людям»
56 минут назад
Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья Советов». Хавбек должен был поехать на сборы с «Пари НН»
сегодня, 10:01
«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»
сегодня, 09:23
Захарян тренировался с «Сосьедадом» во вторник. Арсен пропустил один день из-за болезни
сегодня, 08:52
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 06:33
«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену, «Вулвс» хотят 40 млн фунтов за форварда с 1 голом в 17 матчах АПЛ
сегодня, 07:57
Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»
сегодня, 07:36
Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: «Нет уверенности, что будет делать разницу, но конкуренцию может составить»
сегодня, 07:21