«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»
Федерико Кьеза может вернуться в «Ювентус».
Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в «Ювентус».
По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают возможность аренды Кьезы в зимнее трансферное окно. Приоритетом «Ювентуса» на январь считается усиление полузащиты, правого фланга и линии атаки.
Также сообщается об интересе к защитнику «Дженоа» Бруку Нортону-Каффи и Гидо Родригесу из «Вест Хэма».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
