«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»

Федерико Кьеза может вернуться в «Ювентус».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают возможность аренды Кьезы в зимнее трансферное окно. Приоритетом «Ювентуса» на январь считается усиление полузащиты, правого фланга и линии атаки.

Также сообщается об интересе к защитнику «Дженоа » Бруку Нортону-Каффи и Гидо Родригесу из «Вест Хэма ».