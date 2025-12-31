  • Спортс
  • Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»
Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»

Геннадий Орлов: задача комментаторов – пропагандировать футбол.

Геннадий Орлов рассказал о «трех китах» профессии комментатора.

«Комментаторы стали лучше, но называть фамилии мне бы не хотелось. А то пойдут заголовки: «Орлов против того-то». Зачем это, не надо. Мне бы просто хотелось напомнить коллегам о тех трех китах, на которых стоит наша профессия.

Первый – это русский язык. Режет слух обилие неправильных ударений в словах. Учтите, комментаторы, что вас слушают и филологи, и преподаватели русского языка, и, особенно, дети. На советском телевидении очень серьезный был отбор по всем направлениям. Поэтому и ведущие, дикторы правильно говорили. Никто не мог сказать «обле́гчить», а сейчас сплошь и рядом такое слышу, даже на федеральных каналах. Это еще с Горбачева пошло. Михаил Сергеевич много говорил, но по-русски – плохо. Кстати, у Володи Стогниенко русский язык хороший. Он сейчас главный по спорту в Okko, и видно, что направляет сотрудников. Благодаря этой платформе у нас появилась еще группа интересных комментаторов.

Второе. Жанр футбольного репортажа предполагает рассказ о том, что происходит на футбольном поле. А у нас слишком большие ответвления порой происходят. Естественно, все готовятся к играм, репортажам – молодцы. Интернет открывает много возможностей. Но еще у советского комментатора было правило: краткость – сестра таланта. Не должно быть обилия словесного мусора в эфире. Ты попытайся рассказать о нюансах игры – это самое главное!

Третий кит – доброжелательность. Я все время пропагандирую знаменитую формулу, которую мне открыл великий Николай Николаевич Озеров в далеком 1973 году. ОВВ – общество взаимной вежливости. Между комментаторами в эфире такое отношение особенно важно. Телезрителям нравится, когда перед ними работают вежливые люди.

Безусловно, знание предмета в нашем деле очень важно. Но даже заслуженные мастера спорта Маслаченко и Майоров никогда не позволяли себе поучать тренеров. Это считалось запретным делом. Когда сегодня я слышу утверждения, якобы не та была выбрана тактика, мне хочется воскликнуть: «Товарищи комментаторы, ну будьте же корректны, не надо этого делать. У вас другая задача – пропагандировать футбол». Нужно подмечать «вкусные» моменты, но о недостатках тоже надо говорить – кто конкретно ошибся», – сказал Орлов.

