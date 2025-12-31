Захарян тренировался с «Сосьедадом» во вторник. Арсен пропустил один день из-за болезни

Захарян пропустил один день тренировок с «Сосьедадом» из-за болезни.

Арсен Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад » после пропущенного по болезни занятия.

Ранее российский полузащитник из-за высокой температуры пропустил первую тренировку под руководством нового главного тренера Пеллегрино Матараццо – Захаряну пришлось завершить занятие вскоре после его начала.

Как сообщает Marca, во вторник Захарян принял участие в утренней тренировке «Сосьедада».

Первый матч в 2026 году «Реал Сосьедад» проведет 4 января – команда из Сан-Себастьяна сыграет против «Атлетико».