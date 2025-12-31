«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»

Жоау Канселу хочет покинуть «Аль-Хилаль» в январе.

Защитник «Аль-Хилаля » Жоау Канселу намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , прямые переговоры об аренде португальца ведет «Интер ». «Барселона » также проявляет интерес к Канселу, но потенциальная сделка будет зависеть от финансового фэйр-плей.

Также сообщается , что «Ювентус» связывался с агентом Канселу Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие лишь 2 двух матчах чемпионата Саудовской Аравии. Подробную статистику 31-летнего защитника сборной Португалии можно найти здесь .