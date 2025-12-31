«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»
Жоау Канселу хочет покинуть «Аль-Хилаль» в январе.
Защитник «Аль-Хилаля» Жоау Канселу намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, прямые переговоры об аренде португальца ведет «Интер». «Барселона» также проявляет интерес к Канселу, но потенциальная сделка будет зависеть от финансового фэйр-плей.
Также сообщается, что «Ювентус» связывался с агентом Канселу Жорже Мендешем.
В нынешнем сезоне Канселу принял участие лишь 2 двух матчах чемпионата Саудовской Аравии. Подробную статистику 31-летнего защитника сборной Португалии можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23986 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости