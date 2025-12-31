  • Спортс
«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»

Жоау Канселу хочет покинуть «Аль-Хилаль» в январе.

Защитник «Аль-Хилаля» Жоау Канселу намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, прямые переговоры об аренде португальца ведет «Интер». «Барселона» также проявляет интерес к Канселу, но потенциальная сделка будет зависеть от финансового фэйр-плей.

Также сообщается, что «Ювентус» связывался с агентом Канселу Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие лишь 2 двух матчах чемпионата Саудовской Аравии. Подробную статистику 31-летнего защитника сборной Португалии можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
