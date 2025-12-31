Бояринцев о татуировках: «Зачем портить свое тело? Молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Не помню, чтобы наколки были у советского поколения футболистов»

Денис Бояринцев: не вижу смысла делать татуировки.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Бояринцев заявил, что не видит смысла в татуировках.

– Йиранек и Ковач выделялись художественными татуировками. Сейчас таких людей в футболе немало. Как в целом относишься к тату?

– Ну, иностранные игроки нередко с татуировками. Еще, помню, в «Рубине » таких ребят было много. Рома Шаронов их себе тоже делал. Но сейчас это как-то все повально стало.

Если изобразить какие-то определенные жизненные моменты со смыслом, то это еще куда ни шло, а сейчас молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Вообще не помню, чтобы наколки были у кого-то из советского поколения футболистов. А вот когда начали приезжать легионеры, мы увидели у них татуировки, а некоторые наши ребята зачем-то начали копировать.

И сейчас футболисты смотрят на звезд по телевизору и наносят себе такие же изображения, как у этих звезд. Зачем? Можно подражать игре, стилистике, или хотя бы прическу такую же сделать, но зачем портить свое тело татуировками? Я этого не понимаю. Они что, думают, если татуировку сделают, начнут так же играть? Это смешно. Надо как минимум пахать так, как эти ребята. Я же лично вообще не вижу смысла делать татуировки, – сказал Бояринцев.