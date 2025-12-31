Фото
Воронов перешел в ЦСКА из «Урала». Контракт с 18-летним форвардом – до 2030-го

Максим Воронов стал игроком ЦСКА.

ЦСКА объявил о переходе Максима Воронова из «Урала».

18-летний нападающий подписал с армейцами контракт до 2030 года. Воронов будет выступать за ЦСКА под 97-м номером.

В нынешнем сезоне Воронов забил 4 гола в 15 матчах за «Урал».

Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
