«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену, «Вулвс» хотят 40 млн фунтов за форварда с 1 голом в 17 матчах АПЛ
«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену.
«Вест Хэм» готовит стартовое предложение по форварду «Вулверхэмптона» Йоргену Ларсену.
«Волки» оценивают 25-летнего норвежца в 40 млн фунтов.
Прошлым летом «Вулвс» отказались продать Ларсена «Ньюкаслу» за 55 млн.
В 17 матчах текущего сезона АПЛ на счету нападающего один гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
