Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»

Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, грустно, что наш мальчишка уходит.

Член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов высказался о вероятном переходе капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова в ЦСКА .

— Все зависит от Дмитрия. В этой ситуации не знаю, как бы я поступил. Тяжело, когда уходит воспитанник и капитан команды. Это жизнь, но небольшой осадок есть. Мы растили Баринова, он стал мастером, поэтому горько от этого. Если бы игрок не хотел уйти, этого всего не произошло бы.

— У вас остается осадок из-за того, что Дмитрий выбирает не клуб, а деньги?

— Это жизнь футболиста. Грустно, что он наш мальчишка и уходит. Все игроки как дети. Они в жизни ни с чем не сталкиваются, никаких проблем нет, живут как у Христа за пазухой, деньги платят, везде помогают. Когда заканчивается карьера, футболист окунается в жизнь, которая порой бывает очень жестокой. Не берусь судить Дмитрия, – сказал Филатов.