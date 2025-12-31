Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: «Нет уверенности, что будет делать разницу, но конкуренцию может составить»

Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: конкуренцию может составить.

Футбольный агент Малик Арутюнов высказался о возможном переходе вингера «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА.

Сообщалось , что армейцы предложили 550 тысяч евро за аренду турка с обязательным выкупом за 5,5 млн.

— Насколько это реалистичная сделка? И какой смысл Айдыну переходить в ЦСКА, если «Фенербахче» участвует в еврокубках?

— На текущий момент он проигрывает конкуренцию в клубе. Думаю, Тедеско на него не рассчитывает. Но если ЦСКА хочет его арендовать, то тут тоже нет большой уверенности, что Айдын будет делать разницу, но конкуренцию в команде, думаю, может составить.

В прошлом году он выделялся, но в этом даже не всегда в стартовом составе выходит. Поэтому ЦСКА не совсем уверен в Айдыне, хочет сначала арендовать, присмотреться.

Он, конечно, будет отдаваться полностью, идти в стыки, потому что имеет опыт игры правого латераля, в оборонительных действиях участвует. Поэтому я могу сказать, что трансфер нормальный. Если это аренда с опцией выкупа, то можно арендовать и посмотреть на него в весенней части чемпионата, а потом уже по нему принимать решение, — сказал Арутюнов.