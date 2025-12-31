38

Орлов против Fan ID: «Не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков»

Орлов против Fan ID: не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков.

Комментатор Геннадий Орлов высказался против использования Fan ID в РПЛ.

«Клубы много делают, чтобы люди приходили на футбол отдохнуть, но болельщиков все равно мало. Видимо, должны еще укорениться у нас традиции семейного боления, как в тех же США. Если люди будут приходить на игры с детьми, женами, то и агрессии на трибунах станет меньше.

Конечно, фанатские движения тоже есть и будут. Я лично против Fan ID – не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков», – сказал Орлов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23867 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Fan ID
logoГеннадий Орлов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС: «Посещаемость матчей РПЛ приблизилась к рекордным показателям сезона-2018/19. Кому-то Fan ID мог показаться административным барьером, но его оформили более 3,5 млн россиян»
25 декабря, 14:10
Набабкин о Fan ID: «Большой минус, что нет фанатского сектора. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны»
19 декабря, 10:30
Сушинский о драке фанатов СКА и «Шанхая»: «Если бы человек был с Fan ID, как бы это его защитило? Он бы точно так же подрался. Сейчас на хоккее в основном мирные болельщики»
18 декабря, 18:42
Главные новости
Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»
25 минут назад
«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»
56 минут назад
Бояринцев о татуировках: «Зачем портить свое тело? Молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Не помню, чтобы наколки были у советского поколения футболистов»
сегодня, 08:25
Воронов перешел в ЦСКА из «Урала». Контракт с 18-летним форвардом – до 2030-го
сегодня, 08:10Фото
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 08:05
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Арсенал» прихлопнул «Виллу», ничья «МЮ», Роналду спиной забил 957-й гол, АПЛ вряд ли вернется на «Матч ТВ», Карлсен выиграл ЧМ по блицу, Йокич выбыл на 4 недели и другие новости
сегодня, 06:10
Срджан Благоевич: «Российский футбол мне интересен». Экс-тренер «Партизана» возглавит «Рубин»
сегодня, 04:38
У Балотелли есть предложение от «Аль-Иттифака» из 2-й лиги ОАЭ. 35-летний форвард не играл с декабря 2024-го
сегодня, 04:23
Писарев об игре за «Аль-Иттихад»: «Было сложно адаптироваться к местным законам. Во время тренировки — молитва. Через пару месяцев понял, что чемпионат Саудовской Аравии не для меня»
сегодня, 03:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»
12 минут назад
Захарян тренировался с «Сосьедадом» во вторник. Арсен пропустил один день из-за болезни
43 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 06:33
«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену, «Вулвс» хотят 40 млн фунтов за форварда с 1 голом в 17 матчах АПЛ
сегодня, 07:57
Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»
сегодня, 07:36
Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: «Нет уверенности, что будет делать разницу, но конкуренцию может составить»
сегодня, 07:21
Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: «Нравятся их игровые и лидерские качества»
сегодня, 06:46
«Воробьев на три головы сильнее Комличенко в плане развития игры. Он более разносторонний». Мор о форвардах «Локо»
сегодня, 06:23
Черданцев о 5-м месте «Балтики»: «Их гоняли, как десантников, это дало плоды. Подготовка к сезону была спланирована великолепно»
сегодня, 05:59
Деменко об обмене Гонду на Дивеева: «Удачная сделка для «Зенита». Игорь игрок сборной, достаточно нетравматичный»
сегодня, 05:45