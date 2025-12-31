Орлов против Fan ID: «Не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков»
Орлов против Fan ID: не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков.
Комментатор Геннадий Орлов высказался против использования Fan ID в РПЛ.
«Клубы много делают, чтобы люди приходили на футбол отдохнуть, но болельщиков все равно мало. Видимо, должны еще укорениться у нас традиции семейного боления, как в тех же США. Если люди будут приходить на игры с детьми, женами, то и агрессии на трибунах станет меньше.
Конечно, фанатские движения тоже есть и будут. Я лично против Fan ID – не могу понять, зачем от футбола отлучили часть болельщиков», – сказал Орлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
