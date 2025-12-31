Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: «Нравятся их игровые и лидерские качества»
Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: нравятся их игровые и лидерские качества.
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад рассказал, с кого берет пример в мировом футболе.
— Летом писали, что тобой интересовались европейские клубы. Ты мог покинуть РПЛ?
— Я слышал об интересе некоторых команд, но официального предложения не поступало. Для меня «Динамо» — важная ступень в карьере. Главное — работать, играть и улучшать свои качества.
— На кого из мировых звезд ориентируешься?
— На Джуда Беллингема и Коула Палмера. Нравятся их игровые и лидерские качества, – сказал Хоссейннежад.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23989 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости