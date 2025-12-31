  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: «Нравятся их игровые и лидерские качества»
1

Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: «Нравятся их игровые и лидерские качества»

Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: нравятся их игровые и лидерские качества.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад рассказал, с кого берет пример в мировом футболе.

— Летом писали, что тобой интересовались европейские клубы. Ты мог покинуть РПЛ?

— Я слышал об интересе некоторых команд, но официального предложения не поступало. Для меня «Динамо» — важная ступень в карьере. Главное — работать, играть и улучшать свои качества.

— На кого из мировых звезд ориентируешься?

— На Джуда Беллингема и Коула Палмера. Нравятся их игровые и лидерские качества, – сказал Хоссейннежад.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23989 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМохаммад Хоссейннежад
logoКоул Палмер
logoДинамо Махачкала
logoДжуд Беллингем
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоссейннежаду подарили «Евгения Онегина»: «Буду знакомиться с творчеством великого поэта»
сегодня, 03:59
Хоссейннежад о конфликте Ирана с Израилем: «Мне очень тяжело смотреть, как народ Ирана страдает. Это причиняет боль. Рад, что люди вернулись к нормальной жизни»
вчера, 15:03
Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»
вчера, 11:37
Главные новости
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «При поддержке Миллера, Жарова, Канделаки мы доказали, что спорт – это модно. Понимаем ответственность перед зрителями, по воспитанию молодых»
45 минут назад
Лука Модрич: «Я не понимал югославских войн и и не понимаю сегодняшних. Жизнь прекрасна, а войны разрушают все без причины»
54 минуты назад
Денис Бояринцев: «Почему даем шансы непонятным приезжим тренерам, а своих обделяем? Это неправильно. Абаскаль приехал в «Спартак» в 33, а в 45-47-летних россиянах сомневаются»
сегодня, 09:52
Лука Модрич: «Вопрос «Месси или Роналду» мне не нравится. Они ознаменовали эпоху, но Криштиану мне ближе. Великий футболист и невероятный человек»
сегодня, 09:36
Орлов о современных комментаторах: «Режут слух неправильные ударения. Порой слишком большие ответвления от игры. Не должно быть обилия словесного мусора»
сегодня, 09:10
«Интер» обсуждает аренду Канселу. Защитник «Аль-Хилаля» интересен «Барсе» и «Ювентусу»
сегодня, 08:39
Бояринцев о татуировках: «Зачем портить свое тело? Молодежь делает какие-то непонятные рисунки. Не помню, чтобы наколки были у советского поколения футболистов»
сегодня, 08:25
Воронов перешел в ЦСКА из «Урала». Контракт с 18-летним форвардом – до 2030-го
сегодня, 08:10Фото
Кубок Африки. Алжир против Экваториальной Гвинеи, Кот-д’Ивуар сыграет с Габоном, Камерун – с Мозамбиком
сегодня, 08:05
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Ботафого» запретили регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Клуб не выплатил «Атланте» 21 млн долларов за переход Альмады летом 2024-го
5 минут назад
Пол Мерсон: «Арсенал» задушил «Астон Виллу», которая сейчас в лучшей форме в Англии, если не в Европе. «Канониры» легко выиграют АПЛ – трудно представить, что их кто-то остановит»
23 минуты назад
Валерий Газзаев: «Поздравляю всех жителей нашей великой и могучей страны с наступающим Новым годом! Дай Бог здоровья всем нашим людям»
56 минут назад
Капитан «Зенита-2» Столбов перейдет в «Крылья Советов». Хавбек должен был поехать на сборы с «Пари НН»
сегодня, 10:01
«Ювентус» рассматривает аренду Кьезы и интересуется Нортон-Каффи из «Дженоа»
сегодня, 09:23
Захарян тренировался с «Сосьедадом» во вторник. Арсен пропустил один день из-за болезни
сегодня, 08:52
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Неома», «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Холуда»
сегодня, 06:33
«Вест Хэм» готовит предложение по Ларсену, «Вулвс» хотят 40 млн фунтов за форварда с 1 голом в 17 матчах АПЛ
сегодня, 07:57
Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»
сегодня, 07:36
Агент Арутюнов об Айдыне в ЦСКА: «Нет уверенности, что будет делать разницу, но конкуренцию может составить»
сегодня, 07:21