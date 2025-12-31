Хоссейннежад равняется на Беллингема и Палмера: нравятся их игровые и лидерские качества.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад рассказал, с кого берет пример в мировом футболе.

— Летом писали, что тобой интересовались европейские клубы. Ты мог покинуть РПЛ?

— Я слышал об интересе некоторых команд, но официального предложения не поступало. Для меня «Динамо » — важная ступень в карьере. Главное — работать, играть и улучшать свои качества.

— На кого из мировых звезд ориентируешься?

— На Джуда Беллингема и Коула Палмера . Нравятся их игровые и лидерские качества, – сказал Хоссейннежад.