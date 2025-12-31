«Воробьев на три головы сильнее Комличенко в плане развития игры. Он более разносторонний». Мор о форвардах «Локо»

Мор: Воробьев на три головы сильнее Комличенко в плане развития игры.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева .

В 15 матчах сезона РПЛ на счету игрока 8 голов и 1 ассист.

«Воробьев сделал большой прогресс. Я так и думал, что именно он будет играть [в стартовом составе], а не Комличенко, которого купили, потому что он более разносторонний.

Когда на поле Воробьев или Комличенко — это два разных «Локомотива». В плане развития игры Воробьев на три головы сильнее, чем Комличенко . Потому с ним и без него это две разные команды. Воробьев — это тот человек, который очень влияет на игру «Локомотива », — сказал Мор.