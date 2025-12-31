«Воробьев на три головы сильнее Комличенко в плане развития игры. Он более разносторонний». Мор о форвардах «Локо»
Мор: Воробьев на три головы сильнее Комличенко в плане развития игры.
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о прогрессе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
В 15 матчах сезона РПЛ на счету игрока 8 голов и 1 ассист.
«Воробьев сделал большой прогресс. Я так и думал, что именно он будет играть [в стартовом составе], а не Комличенко, которого купили, потому что он более разносторонний.
Когда на поле Воробьев или Комличенко — это два разных «Локомотива». В плане развития игры Воробьев на три головы сильнее, чем Комличенко. Потому с ним и без него это две разные команды. Воробьев — это тот человек, который очень влияет на игру «Локомотива», — сказал Мор.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23988 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости