Деменко об обмене Гонду на Дивеева: «Удачная сделка для «Зенита»: Игорь игрок сборной, достаточно нетравматичный»

Деменко об обмене Гонду на Дивеева: удачная сделка для «Зенита».

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном обмене форварда петербуржцев Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Считаю, что это очень хорошая сделка для «Зенита». Что касается ЦСКА — мне сложно сказать. Не совсем понимаю его логику, но для «Зенита» это будет хорошим обменом, удачной сделкой. Во-первых, российский игрок, во-вторых, игрок сборной.

К тому же Дивеев достаточно нетравматичный, он уже проверен. Для «Зенита » тут одни плюсы», — сказал Деменко.