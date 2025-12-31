Деменко об обмене Гонду на Дивеева: «Удачная сделка для «Зенита»: Игорь игрок сборной, достаточно нетравматичный»
Деменко об обмене Гонду на Дивеева: удачная сделка для «Зенита».
Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном обмене форварда петербуржцев Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
«Считаю, что это очень хорошая сделка для «Зенита». Что касается ЦСКА — мне сложно сказать. Не совсем понимаю его логику, но для «Зенита» это будет хорошим обменом, удачной сделкой. Во-первых, российский игрок, во-вторых, игрок сборной.
К тому же Дивеев достаточно нетравматичный, он уже проверен. Для «Зенита» тут одни плюсы», — сказал Деменко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
