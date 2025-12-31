«Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в «Зените». В «Локо» работают здравые люди». Кузнецов о переходе хавбека в ЦСКА

Кузнецов: Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в «Зените».

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов перейдет в армейский клуб зимой, а не по окончании сезона.

«Если Баринов перейдет в ЦСКА зимой, то быстрее адаптируется к требованиям. Если ждать еще полгода, то он будет сидеть на чемоданах, а это плохо влияет на футболиста.

Думаю, в клубах разумные люди, поэтому «Локомотив» и ЦСКА договорятся уже зимой. Смысл держать игрока, если с ним все равно расстанешься? Можно на его позицию уже в это трансферное окно кого-то найти.

Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в «Зените». В «Локомотиве» такого не может быть. Баринов — легенда клуба, капитан. В «Локомотиве» на такое не пойдут, там работают здравые люди», — сказал Кузнецов.